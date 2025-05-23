Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Лучше бы поактивней боролись с мошенниками, а не создавали дополнительних проблем гражданам. Да чего уж мелочиться- з...МВД предложило вв...
  • Людмила Харькова
    Вообще то гражданские и политзаключенные ни разу не военнопленные и учитываться в эту тысячу не должны. Договор шел в...Москалькова: сред...
  • Елена Шарапова
    Давно пора, привлечь к ответственности!!!Минюст внес в спи...

Топ-менеджер СМИ2 Синодов: армяне в РФ отчетливее видят влияние Запада на Ереван

Топ-менеджер СМИ2 Синодов: армяне в РФ отчетливее видят влияние Запада на Ереван

Директор по развитию новостного агрегатора "СМИ2" Юрий Синодов прокомментировал недавнее заявление президента Союза армян Тюменской области Абрама Овеяна в интервью "Российской газете" о том, что сегодня внешние силы всячески пытаются пошатнуть фундамент российско-армянского сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх