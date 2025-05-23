Топ-менеджер СМИ2 Синодов: армяне в РФ отчетливее видят влияние Запада на Ереван

Директор по развитию новостного агрегатора "СМИ2" Юрий Синодов прокомментировал недавнее заявление президента Союза армян Тюменской области Абрама Овеяна в интервью "Российской газете" о том, что сегодня внешние силы всячески пытаются пошатнуть фундамент российско-армянского сотрудничества.
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