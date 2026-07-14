БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бюджет не досчитался 440 млрд от утильсбора: планы были амбициозные, но реальность оказалась иная

Бюджет не досчитался 440 млрд от утильсбора: планы были амбициозные, но реальность оказалась иная

Экономическая политика в автомобильной отрасли в последнее время напоминает попытку починить часы кувалдой: цель была благая — защитить отечественного производителя и наполнить казну, но результат оказался далек от ожиданий.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Какая может быть конкуренция в автопроме, если директор автоВАЗа на экономическом форуме в Питере, отчитывался по бумажке! Если бы он был компетентным, знал бы свою продукцию до винтика.
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