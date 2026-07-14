Бюджет не досчитался 440 млрд от утильсбора: планы были амбициозные, но реальность оказалась иная

Экономическая политика в автомобильной отрасли в последнее время напоминает попытку починить часы кувалдой: цель была благая — защитить отечественного производителя и наполнить казну, но результат оказался далек от ожиданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии