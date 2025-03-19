Пять улиц несколько соцучреждений остались без воды 19 марта в Рязани

Ограничение связано с заменой задвижки на ЦТП Бирюзова. До 15:00 горячей воды не будет на улице Станкозаводская в домах №№ 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9; Интернациональная в домах №№ 10, 11, 12, 13к1; Бирюзова в домах №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2.