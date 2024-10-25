Малайзия: БРИКС - это ключевой компонент формирующегося многополярного порядка в мире

По словам министра экономики Малайзии Рафизи Рамли, БРИКС является ключевым компонентом формирующегося многополярного порядка и станет важной платформой, которая будет способствовать международному сотрудничеству.
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