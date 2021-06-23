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Моя дочь - мразь. Письмо

Моя дочь - мразь. Письмо

"Привет, Кать!Я даже не знаю, с чего начать.Мне 35 лет, я взрослый самостоятельный человек, работаю в ИТ-сфере, на очень хорошей должности и с очень хорошей зарплатой, есть всё: квартира, небольшой дом, муж, который очень любит, есть дочь 15 лет.

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Алла
Это просто придурь, пройдет, деньги у папаши закончатся. Я столько всего пережила с сыном.... Мне подруга сказала: Ты столько добра в него вложила, не могло оно просто так испариться, проявится, жди. И вам скажу: дождетесь, а пока не ешьте свое здоровье, наслаждайтесь жизнью.
Wlad Wlad
Главная проблема фемизданутого социума две САМКИ - это всегда ВНУТРИВИДОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ независимо от степени родства самок.
soylosan
Ситуация дурацкая, но совет еще краше. Есть такое выражение - отрезанный ломоть. Вот так и поступить. Не звонить, не ныть, не пытаться налаживать отношения. Педофил этот ей заплатит сполна. И Не копаться во всяких долюбила-недолюбила. Это дурость. Подлость передается генетически. К этому надо привыкнуть. Свою работу по продолжению рода мать выполнила насколько это возможно. Все. Закрываем страницу и не пускаем дочь в свою жизнь. Она все равно не сможет отказать себе в удовольствии предавать и дальше.
татьяна юдахина
Это родительский эгоизм!

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