Экономист Абрамов: апельсиновый сок за год подорожал на 56%

В декабре 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,5% к декабрю 2023-го. Об этом "Газете.Ru" рассказал его создатель — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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