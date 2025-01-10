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Экономист Абрамов: апельсиновый сок за год подорожал на 56%

Экономист Абрамов: апельсиновый сок за год подорожал на 56%

В декабре 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,5% к декабрю 2023-го. Об этом "Газете.Ru" рассказал его создатель — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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