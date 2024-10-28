Жителей ЯНАО предупредили о возможной остановке паромов

Власти ЯНАО предупредили жителей о скором закрытии паромной переправы «Салехард — Лабытнанги». На данный момент переправа еще работает в штатном режиме, но может прекратить работу в любой момент, об этом URA.
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