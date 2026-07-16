Stripe и Advent могут ускорить переход платежной индустрии на блокчейн

Возможная покупка PayPal компаниями Stripe и инвестиционной группой Advent International за 53 млрд долларов может стать одной из крупнейших сделок в истории финтеха и заметно повлиять на развитие цифровых платежей.
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