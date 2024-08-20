Вероломное нападение украинской армии на Курскую область продолжают обсуждать в разных странах мира. Киевский режим надеялся, что этой авантюрой сможет продемонстрировать свою состоятельность западным спонсорам.
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