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Успехи армии России в ДНР говорят о провале стратегии ВСУ в Курской области - WP

Успехи армии России в ДНР говорят о провале стратегии ВСУ в Курской области - WP

Вероломное нападение украинской армии на Курскую область продолжают обсуждать в разных странах мира. Киевский режим надеялся, что этой авантюрой сможет продемонстрировать свою состоятельность западным спонсорам.

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