Александр Беглов посетил богослужение в Николо-Богоявленском морском соборе

Глава города поздравил духовенство и прихожан с праздником Крещения Во всех православных храмах Петербурга сегодня проходят богослужения в честь одного из главных христианских праздников – Крещения Господня (Богоявления).
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