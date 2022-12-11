БелАЗ-75710 настолько велик, что в моторном отсеке легко поместятся две машины. Этот монстр может перевозить до 450 тонн груза в сутки.
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