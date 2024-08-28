Двое россиян, задержанных в Турции после конфликта с охраной аэропорта, смогли вылететь домой

Двое россиян, которые провели два месяца под подпиской о невыезде в Турции после конфликта со службой безопасности аэропорта Антальи, смогли вернуться домой благодаря совместным усилиям дипломатов, адвоката и турецких властей.
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