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Четыре человека погибли, еще пять пострадали за сутки при атаках ВСУ на ЛНР

Четыре человека погибли, еще пять пострадали за сутки при атаках ВСУ на ЛНР

Четыре человека погибли, еще пять получили ранения при атаках ВСУ на ЛНР в минувшие сутки. Об этом 11 октября сообщил глава республики Леонид Пасечник.

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