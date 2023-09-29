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Праздник святых мучениц Веры, Надежды, Любви матери их Софии, ежегодно празднуется христианами 30 сентября

Праздник святых мучениц Веры, Надежды, Любви матери их Софии, ежегодно празднуется христианами 30 сентября

Праздник святых мучениц Веры, Надежды, Любви матери их Софии, ежегодно празднуется христианами 30 сентября Полина АвдотьеваТридцатого сентября православные отмечают особый православный праздник со своими приметами и традициями.

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