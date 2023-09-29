Праздник святых мучениц Веры, Надежды, Любви матери их Софии, ежегодно празднуется христианами 30 сентября Полина АвдотьеваТридцатого сентября православные отмечают особый православный праздник со своими приметами и традициями.
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