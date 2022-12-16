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Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о нынешних реалиях ведения бизнеса и развития производства в России, а также дал прогноз на следующий год

Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о нынешних реалиях ведения бизнеса и развития производства в России, а также дал прогноз на следующий год

Глава Торгово-промышленной палаты рассказал о нынешних реалиях ведения бизнеса и развития производства в России, а также дал прогноз на следующий год.

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