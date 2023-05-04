Евгений Семенов: «Глеб Никитин проявил себя как один из эффективных российских губернаторов»

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ключевые направления развития региона.
Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ключевые направления развития региона.
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