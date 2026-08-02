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Калуга-поиск

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От космических моти до лазерного шоу: в Калуге пройдёт фестиваль "Космическая еда"

От космических моти до лазерного шоу: в Калуге пройдёт фестиваль "Космическая еда"

7 и 8 августа Калуга станет площадкой, где встретятся наука, технологии, космос и гастрономия. В городе пройдёт IV Международный фестиваль "Космическая еда", который объединит учёных, шеф-поваров, артистов и всех, кому интересны новые открытия.

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