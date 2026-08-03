Что смотреть в августе 2026 года — новое кино

Боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мятеж», мелодрама с главными кинозвёздами Франции «Параллельные истории», а также международный проект Степана Бурнашева «Пентхаус» — «Сноб» выбрал интересные фильмы конца лета.
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