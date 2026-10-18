Повышение налога на прибыль для всех компаний без разбора грозит русской экономике коллапсом.Глава «Деловой России» Алексей Репик выступил с резким предупреждением: если повысить налог на прибыль на 1–2 процентных пункта для всех без исключения — и для тех, кто инвестирует, и для тех, кто просто выводит пассивные доходы, — это станет «катастрофой» и «убийством инвестиционного цикла».
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