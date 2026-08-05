Эрозия морали: «Большая крокодила» из Израиля сдвинула границы этики

Израильский проект обнажил перестройку в представлениях о допустимом.Идея окружить самую крупную тюрьму в Израиле рвом с хищными рептилиями, поначалу поддержанная профильным министерством, вызвала бурную полемику.
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