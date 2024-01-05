Что будет после войны: обнародован израильский «план Галланта» о будущем Газы

Министр обороны Израиля излагает послевоенный план для сектора Газа. В предложении Йоава Галланта говорится, что палестинцы будут контролировать территорию, но крайне правые члены израильского кабинета призвали вообще оставить сектор без палестинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии