В Госдуму внесли проект о запрете для иноагентов быть членами ОП

В Государственную Думу поступил новый законопроект, согласно которому иностранные агенты и лица с двойным гражданством не смогут быть членами Общественной палаты Российской Федерации и региональных палат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии