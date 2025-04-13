Украинские активисты в Италии заглянули в местные учебники по географии и ужаснулись. Украинские активисты в Италии пытаются раздуть медийный скандао вркруг тамошних учебников по географии для средних школ.
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