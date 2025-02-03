Изменение климата может привести к миграции миллионов американцев в ближайшие годы. Самые уязвимые зоны

Новый отчет, объединяющий несколько направлений исследований, показывает, что изменение климата может привести к потерям чистой стоимости имущества в США на 1,47 триллиона долларов из-за роста стоимости страхования и изменения потребительского спроса.
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