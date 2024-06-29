Добрый Мир
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Добрый Мир

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Душераздирающее зрелище!

Душераздирающее зрелище!

– Ты клоун, Бим! . – Нет, это ты шут гороховый, Бом! Вы прослушали полтора часа дебатов двух молодых и перспективных политиков с крепким рукопожатием.

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