Kusama (KSM) взлетает на 119% за один день

Криптовалюта Kusama (KSM) неожиданно продемонстрировала значительный рост, на 119% за один день. Снижение доминирования Биткоина на рынке привело к перетоку средств в альткоины, в том числе в экосистему Polkadot и Kusama.
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