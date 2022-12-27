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Рамазан Исмаилов назвал четырех бойцов России, способных стать чемпионами UFC в 2023-м

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, назвал четырех бойцов из России, которые могут стать чемпионами UFC в следующем году.

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