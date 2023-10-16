Резиновые дорожные плиты компании Москвы впервые использовали на стройке дома

Произведенные из переработанных автошин дорожные плиты московской компании «Нанотехнологический центр композитов» впервые использовали для покрытия подъездов тяжелой техники на стройплощадку жилого дома в ТиНАО.
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