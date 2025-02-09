Победа «Дикого робота» — получил Оскара и обошел еще 4 выдающихся мультфильма Ольга БезродняяНа награждении Оскара в категории «Лучший анимационный фильм» конкурс разгорелась не шуточная борьба между пятью выдающимися мультфильмами, среди которых особое внимание привлек «Дикий робот» от студии DreamWorks Animation.