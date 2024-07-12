Ефимов: в Нагатино-Садовниках возводят школу с ИТ-полигоном и лабораториями

Инвестор начал строительство школы, которая войдёт в состав жилого комплекса «Второй Нагатинский». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, сегодня уже готовы котлован и фундамент.
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