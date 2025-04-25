Не безграмотно, а по-новому: ударение в "звонит" можно будет ставить на первый слог

Среди глаголов идёт тенденция по смещению ударения. Как по-новому будет звучать слово «звонит».Изучение орфоэпии, как раздела языкознания, объясняющего правильное произношение звуков, слов и ударение в словах, необходимо в становлении грамотности.
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