Пожаловавшейся на врача в сети пациентке поступают звонки с угрозами

Вячеслав Денисов

Очередной результат «оптимизации» нашего прекрасного руководства страной! Теперь, после ликвидации половины больниц и поликлиник появились убогие попытки сгладить «подарок» жителям в виде «амбулаторий», которые заполняют подобными тварями из «братских республик». Теперь еще выяснилось, что сволочь, командующая медициной постоянно думает какую бы гадость внедрить еще! Теперь нужно выстаивать очередь к врачу ОП для того, чтобы потом попасть к специалисту, к которому запись за месяц уже закончилась! И чтобы антибиотик купить - опять в очередь к ВОП! Желаю всей этой сволочи в высоких кабинетах издохнуть!!!