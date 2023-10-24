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Царьград

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Пожаловавшейся на врача в сети пациентке поступают звонки с угрозами

Пожаловавшейся на врача в сети пациентке поступают звонки с угрозами

В Волгоградской области женщина повредила ногу и обратилась к врачу, но столкнулась с вопиющим хамством.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Очередной результат «оптимизации» нашего прекрасного руководства страной! Теперь, после ликвидации половины больниц и поликлиник появились убогие попытки сгладить «подарок» жителям в виде «амбулаторий», которые заполняют подобными тварями из «братских республик». Теперь еще выяснилось, что сволочь, командующая медициной постоянно думает какую бы гадость внедрить еще! Теперь нужно выстаивать очередь к врачу ОП для того, чтобы потом попасть к специалисту, к которому запись за месяц уже закончилась! И чтобы антибиотик купить - опять в очередь к ВОП! Желаю всей этой сволочи в высоких кабинетах издохнуть!!!
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4 д.
Андрей
3,14здец...
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4 д.

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