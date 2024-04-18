6 небанальных способов вписать кирпич в интерьер, чтобы обстановка не получилась мрачной

В большинстве случаев кирпичная стена является гармоничным элементом интерьера лофт. Но если есть желание, ее можно вписать и в любой другой стиль, благодаря чему обстановка комнаты станет свежее и интереснее.
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