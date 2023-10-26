ВС ВСУ столкнулись со значительной проблемой боевого применения в связи с работой модернизованного «летающего радара» ВС РФ

Украинское командование столкнулось со значительной проблемой в плане применения боевой авиации. Если ранее основной угрозой для самолётов ВС ВСУ были удары по аэродромам базирования и применение систем ПВО ВС РФ непосредственно в зоне боевых действий, то теперь добавляется новый фактор.