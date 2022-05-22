Вселенная изобильна или в чём лицемерие атеизма?

Доброго времени суток, дорогие читатели.Начну я с того, что совсем недавно мне написали на почту, воспользовавшись анонимной формой, которою я, как обычно, оставляю в конце своих статей.
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