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Вселенная изобильна или в чём лицемерие атеизма?

Вселенная изобильна или в чём лицемерие атеизма?

Доброго времени суток, дорогие читатели.Начну я с того, что совсем недавно мне написали на почту, воспользовавшись анонимной формой, которою я, как обычно, оставляю в конце своих статей.

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