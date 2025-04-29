Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Корейцы правильно воспитанные, патриотичные люди!!!!👏🏻👏🏻А еще, знаю точно, Россия никогда не забудет их подвиг!!�...О корейцах в Курщ...
  • Владимир Тимошков
    Чем больше сдохнет тем лучше!Людоловов - на фр...
  • Владимир Тимошков
    Когда для чурок введут визы? Или у нашего руководства нет воль? Только очко вылизывать?Андрей Грозин: от...

Аббас и Путин готовы обсудить урегулирование конфликта 10 мая в Москве

Аббас и Путин готовы обсудить урегулирование конфликта 10 мая в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву 8 мая. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным 10 мая для обсуждения гуманитарных и политических вопросов, включая ситуацию в Газе и конференцию Совета Безопасности ООН в июне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх