Аббас и Путин готовы обсудить урегулирование конфликта 10 мая в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву 8 мая. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным 10 мая для обсуждения гуманитарных и политических вопросов, включая ситуацию в Газе и конференцию Совета Безопасности ООН в июне.