Ученые РАН: в учебниках стран СНГ Россия представлена в негативном ключе

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование, в котором рассказывается, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также КНР.
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