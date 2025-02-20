В школе № 10 Ноябрьска прошло открытие мемориальной доски с именами бойцов СВО

В десятой школе Ноябрьска увековечили память о выпускниках, погибших в зоне проведения спецоперации. В учебном заведении прошло торжественное открытие мемориальной доски с именами четырех бойцов, сообщили в telegram-канале администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии