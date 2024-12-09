Шаурмичную на Ташкентской улице закрыли на два месяца

Кузьминский районный суд на 60 суток приостановил работу палатки с шаурмой на Ташкентской улице. Как сообщила главный государственный санитарный врач по ЮВАО Юлия Ларина, потребитель пожаловался на качество шаурмы в окружной Роспотребнадзор.
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