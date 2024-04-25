Яркий, как мандарины на новогоднем столе

Впервые!Новый цвет диска колесного производства ОАО БЗТДиА.Имея современное и автоматизированное оборудование для порошковой окраски, мы предлагаем своему покупателю индивидуальное цветовое решение!Единственное ограничение - цветовая палитра RAL.
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