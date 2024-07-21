Российская армия взяла два села в Харьковской области и ЛНР

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки войск «Запад»Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Песчаное Нижнее в Харьковской области и село Розовка в Луганской Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
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