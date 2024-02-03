Американское издание: благодаря Ливии Россия может расширить своё военное преимущество в Африке

Четвертый за шесть месяцев визит заместителя министра обороны России Евкурова в Ливию, по мнению западных аналитиков, наглядно демонстрирует заинтересованность Москвы в том, чтобы сделать африканскую страну еще одним своеобразным "трамплином" для расширения своего влияния в регионе.