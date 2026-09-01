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С начала сентября свердловчан обязали регистрировать домашних птиц

С начала сентября свердловчан обязали регистрировать домашних птиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) на Урале ждет новая обязанность: с осени 2026 года необходимо будет ставить на учет домашнюю птицу, а также верблюдов и оленей.

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