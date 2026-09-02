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68-летняя Мадонна показала откровенные фото, которые сравнили с Аллой Пугачевой

«Алла Пугачева?», «Тоже сразу подумала про нее», «Еще на Аллегрову похожа», «На Фрейндлих похожа», — такие комментарии появились под новыми снимками 68-летней американской певицы Мадонны.

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