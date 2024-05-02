Коммунальных должников защитили от коллекторов

Наймодатели жилого помещения по договору соцнайма больше не смогут обращаться к коллекторам, чтобы «выбить» с должников оплату коммунальных услуг — то есть уступать таким организациям право по возврату задолженности.
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