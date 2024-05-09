В Москве проходит Парад Победы

В 10 утра на Красной площади в столице России начался Парад Победы. В торжественном шествии принимают участие более 9 тысяч человек, порядка тысячи из которых – участники СВОВ 10 утра на Красной площади в столице России начался Парад Победы.
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