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Калужские новости

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В Москве проходит Парад Победы

В Москве проходит Парад Победы

В 10 утра на Красной площади в столице России начался Парад Победы. В торжественном шествии принимают участие более 9 тысяч человек, порядка тысячи из которых – участники СВОВ 10 утра на Красной площади в столице России начался Парад Победы.

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