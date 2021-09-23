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Особенности поведения при захвате в заложники, совершении террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств и стрелкового оружия

Особенности поведения при захвате в заложники, совершении террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств и стрелкового оружия

Общие правила поведения, если Вы оказались в заложниках:не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия;переносить лишения, оскорбления и унижения;при общении с преступниками избегайте прямого зрительного контакта, разговаривайте с ними спокойно, на вопросы отвечайте кратко;при допросах соблюдайте осторожность, контролируйте свои ответы;выполнять требования террористов, не возражать им, не рисковать — прежде чем что-либо сделать (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.

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