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МОСИНФОРМ

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Столичные предприятия смогут роботизировать производство без покупки оборудования с помощью федерального проекта

Столичные предприятия смогут роботизировать производство без покупки оборудования с помощью федерального проекта

Департамент экономической политики и развития города Москвы совместно со столичными поставщиками и интеграторами роботизированных систем разработал новый механизм поддержки для компаний — участников федерального проекта «Производительность труда».

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