WSJ: Украина в августе может объявить дефолт

Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов по облигациям и прощению части долга страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
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