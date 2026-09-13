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Дешевая индийская плитка создала угрозу для производителей из Польши

Дешевая индийская плитка создала угрозу для производителей из Польши

Импорт дешевой плитки из Индии создал угрозу для польских производителей в данной отрасли, заявил председатель правления Польского керамического союза Фердинанд Гацкий, 13 сентября сообщает Kresy.

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